嵐の大野智（45）が5月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを28日、発表した。3月13日から開幕する嵐のラストツアー「We are ARASHI」は5月31日の東京ドーム公演で終了。国民的グループが歴史的な幕をおろすと同時に大野も約30年のキャリアに大きな決断を下すことになった。

グループ内での退所は、2023年10月の二宮和也（42）、24年5月の松本潤（42）に続き3人目。二宮は新会社「オフィスにの」を、松本は新会社「MJC Inc.」をそれぞれ設立して活動している。

大野はこの日、ファンクラブサイトなどにコメントを発表。「私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告し、嵐の活動終了後については「自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」と思いをつづった。

この発表にファンからは「大野くん…分かってはいたけど寂しい」「大野くんらしい文章だよね。なんか嬉しいのと悲しいのと両方だけど、やっぱありがとうしか出てこないや」「大野くんらしい言葉でなんか安心しちゃった…」「少しの期間だけでも戻るって決断してくれてありがとう」「大野くん、寂しいよ…でも、嵐でいてくれてありがとう」「とっても寂しいけど、どの道でも応援するよ」「32年間お疲れ様でした！嵐としてそしてその先も応援しています」など感謝の声が上がった。