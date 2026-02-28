ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 名古屋」の中日戦が２８日、バンテリンドームナゴヤで行われ、日本が７―３で勝利し、２連勝とした。

日本は大阪に移動し、３月２、３日に京セラドーム大阪で行われる「ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合」（読売新聞社など主催）でオリックス、阪神と対戦する。

勝負強さ、指揮官も期待

湿りがちだった牧のバットから、会心の一打が生まれた。一回、中日・大野の初球、甘く入った変化球を逃さず左翼席へ放り込んだ。「これまで、いい当たりのヒットはなかった。今日は強い打球も打てたのかな」と満足そうに振り返った。

ＷＢＣ日本代表は今回で２回目。前回２０２３年は事前合宿で自分のペースを守れず、思い通りの調整ができなかったという。だが、今回は違う。１１日間の合宿を振り返り、「充実していたので、長く感じた」と手応えを口にしていた。

宮崎ではほかの選手より一足早く球場入りし、帰りは遅かった。トレーニングなどＤｅＮＡで行ってきたルーチンを崩さなかったそうだ。「（代表合宿は）練習量が絶対落ちてしまうので、そういうところで補っていけた。前回より個人的にいい練習ができたかな」。納得のいく調整をしてきた自負はあった。

「いい１本が出て変わってくるのかな」と井端監督。その勝負強い打撃は指揮官も期待するところだ。大谷（米ドジャース）、鈴木（米カブス）らが軸となるだろうが、脇を固める牧が力を発揮することで打線は分厚くなる。（林宏和）