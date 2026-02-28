大野智、STARTO社を退所へ 5月31日嵐活動終了とともに「最後まで見守って」【コメント】
大野智（嵐）が、STARTO ENTERTAINMENTを、2026年5月31日をもって、退所することが28日、STARTO社の公式サイトにて発表された。
公式サイトでは「大野智（嵐）に関するご報告」とし、「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、2026年5月31日(日)をもって、大野智が退所することをご報告いたします」と報告。
「長きにわたり、応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には心より御礼を申し上げます。当社としては、新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します。引き続き、皆様からの温かいご支援のほどお願い申し上げます」と伝えた。
嵐は、3月13日から大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りに5月31日の東京ドーム公演まで、5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を開催。これをもってグループ活動を終了することを発表している。
■大野智コメント
皆さまにご報告があります。私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。
そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました。
嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています。まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです。
大野智
