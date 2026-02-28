アメリカとイスラエルがイランを軍事攻撃したことについて、各国の反応です。

■オマーン

イランの核問題をめぐるアメリカとイランの高官協議を仲介したオマーンのバドル外相は攻撃を受け、SNSに「落胆している。活発で真剣な交渉は再び妨げられた」と投稿しました。また、「これはアメリカの利益にも世界平和の推進にもならない」として、アメリカにこれ以上、のみ込まれないよう求めました。

■フランス

ロイター通信によりますとフランスのマクロン大統領は「現在の緊張の高まりは、誰にとっても危険だ。止めなければならない」と述べ、国連安全保障理事会の緊急会合を呼びかけました。

■カナダ

カナダのカーニー首相は声明で「イランの核兵器の取得を阻止し、国際平和と安全をさらに脅かすことを阻止するために行動するアメリカを支持する」と表明しました。

■ロシアロシア外務省は、アメリカとイスラエルが中東を奈落の底に突き落としているとした上で、攻撃によって中東地域が「人道的、経済的な破滅やおそらく放射能汚染の惨事に急速に近づいている」と批判しています。