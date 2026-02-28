◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日７―３日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパン２番手の隅田知一郎投手（２６）＝西武＝が１球で負け投手から一転、１回１安打１失点で勝利投手となった。

先発の伊藤（日本ハム）の後を受け、２―２の４回からマウンドへ。しかし、初球の１５１キロ直球を中日・細川に左翼席に運ばれ、思わずマウンド上で唇をかんだ。

それでも、続くボスラーからフォークで空振り三振を奪うなど３人続けてアウトに取ると、直後の５回に侍打線が坂本（阪神）、小園（広島）らのタイムリーで一挙５得点して逆転。隅田に白星が転がり込んだ。

西武では先発を務める左腕だが、ＷＢＣでは「第２先発」としての登板が濃厚。本大会と同じ２番手として登板した試合で失点したことには不安が残る。試合後は「もうちょっと空振りを取れるように…」と反省が口を突いた。

「初球を打たれたので、切り替えるというよりも、しっかり自分のリズムで投げるようにしました」と振り返り、「そこ（中継ぎ起用）はそんなに意識せず。（本大会に向けて）今から相手のデータをしっかり見て、戦略を練ってやっていきたい」と力を込めた。ＷＢＣでも“ラッキーボーイ”となれるだろうか。