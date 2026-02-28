◆卓球 世界ツアー ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第７日（２８日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール（２８日）＝宮下京香】女子ダブルス決勝が行われ、世界ツアーで初めて組んだ「みわひな」ペアの張本美和（１７）＝木下グループ＝、早田ひな（２５）＝日本生命＝組が初優勝した。長崎美柚（２３）＝木下アビエル神奈川＝、韓国エースの申裕斌（しん・ゆびん）の国際ペアにストレート勝ちし、国際大会シリーズ最高峰、グランドスマッシュで全種目を通じて日本勢初制覇の快挙を達成した。

× × × ×

張本美のサーブから早田のバックドライブで決めた。息のあった連係で初Ｖ。「みわひな」ペアが笑顔でガッチリ右手を握った。ＷＴＴ主催大会の最高峰を日本勢が初の頂点。張本美は「日本人初めてのタイトル。本当にうれしい」とえくぼを作れば、同種目で２位が２度の早田も「初めて組んでまさか優勝できるとは。ホッとした」と喜んだ。

２８年ロサンゼルス五輪で６大会ぶりに復活するダブルス種目で、エース格の２人によるペアが世界に存在感を示した。以心伝心の連係技で相手ペアに隙を与えず終始圧倒した。第２ゲーム中盤だ。早田が球をネット手前に意図的に落とす技「突っつき」で相手を前に動かして緩い返球がくるとすかさず張本美のフォアドライブがずばり。敗れた長崎も「特長が違うので、２人合わせたら次は何が来るのか…。脅威」と引き出しの多さに脱帽した。

ロス五輪まで２年４か月。日本代表の中沢鋭監督（４６）の提案で、全日本選手権決勝カードで争った２人のペアを初結成。５ゲーム制では２４年パリ五輪団体決勝以来。ともに戦術にたけ、性格もまじめな２５歳の早田と１７歳の張本美だが、８歳差で利き腕も戦い方も違う。基本は張本美がリードし、迷えば早田が決断するという。「ひなさんは聞けば決めてくれるので、ありがたい」。早田も「助けてもらった」と８歳下を頼り切っている。大会前の３日間で練習して合わせたが、今大会４試合を通してペアの練度を上げ、張本美は「（決勝は）自信を持ってできた」と胸を張った。

継続か否かは未定だが、準決勝で“王国”中国ペアを破るなど実力は証明した。「楽しいダブルスの時間。もっと試合をしたい」と早田。張本美は「まだ完璧ではない。今後組めるのであればもっと突き詰めたい」。五輪金メダルへの道筋が見え始めた。

▽女子ダブルス決勝

早田 １１―９ 長崎

（日本生命）３１１―８０（木下アビ

張本美 １１―７ エル神奈川）

（木下グル 申

ープ） （韓国）

▽女子シングルス準々決勝

王曼碰 ４１１―８２ 張本美

（中国） １１―２ （木下グル

９―１１ ープ）

１１―５

１２―１４

１１―６

◆グランドスマッシュ 世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）」の最高格付け大会。年間で最大４大会。今年は６〜７月に米国、８月に欧州、１０月にも国で開催。賞金総額は１５５万米ドル（約２億４２７０万円）、優勝賞金はシングルスが１０万ドル（約１５６０万円）。ダブルスは１万ドル（約１５５万円）。優勝で世界ランクに反映する２０００ポイントを獲得。