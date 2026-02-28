嵐の大野智（４５）が、グループ活動が終了する５月３１日をもってＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所することが２８日、分かった。公式ホームページで正式発表された。

３月から始まるラストツアー「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」最終日で嵐の活動最終日と同時に１９９４年の入所から約３２年在籍した事務所からも離れる決断をした。

公式ホームページでは「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です。感謝しかありません。本当にありがとうございました」とし、「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースにできることをやっていけたらと思っています。まずは、今年５月３１日まで、５人全員で嵐を駆け抜けたいと思います」と報告した。

大野は１９９４年１０月に前身の事務所に入所。９９年に嵐としてシングル「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でデビューし、リーダーを務めた。愛されキャラな一方、ステージに立てば圧倒的な歌唱力とダンススキルを見せるギャップが魅力だった。俳優としても日本テレビ系ドラマ「怪物くん」などに主演。タレント、アイドルとして才能あふれた存在でもあった。

グループは１９年１月に、２０年末をもって活動休止することを発表。同じくしてリーダーの大野も芸能活動を休止していた。

３月４日には嵐の約６年ぶりの新曲で“ラストシングル”となるデジタルシングル「Ｆｉｖｅ」をリリース予定。同１３日からはラストツアーが開幕し、５大ドームを巡って東京ドームへ再び戻り、５月３１日に嵐とともに活動を終了する。