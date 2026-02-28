◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンが中日との壮行試合に臨み、勝利した。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で初採用されるピッチクロックについては、侍ジャパンメンバーの違反者はなく名古屋での壮行試合２試合を終えた。

不慣れなルールへの適応を急いできた中で、３月６日の開幕を前に、投打で違反者が出なかったことは大きな収穫。井端監督は「（時間制限の中で）幅をきかせられる投球ができた。打者もタイムを有効に使えた。本番は意識せずにやれると思う」と手応えを明かした。

試合時間の短縮を目的にするピッチクロックでは、投手はボールを受け取ってから無走者時に１５秒、走者がいる時は１８秒以内に投球動作に入る必要があり、打者は打者交代の時間が３０秒に制限され、残り時間が８秒になるまでに打撃準備を整えなければならない。

２３日に行われたソフトバンクとの壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム）では、初回１死一、二塁で４番・佐藤輝が間に合わずに１ストライクが宣告され、高橋宏も５回１死でカウント２―２から違反を取られて１ボールが加算された。投手、野手ともに対応が課題となっていたが、ＷＢＣ開幕を目前に順応が進んできた。

また、井端監督は壮行試合４試合で無失策の守備にも手応え。「ファインプレーとかではなく、自分のできることをきっちりやってくれれば」と堅実なプレーを求めた。