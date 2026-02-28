◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンが中日との壮行試合に臨み、勝利した。「３番・ＤＨ」で出場した牧秀悟（ＤｅＮＡ）は、初回２死で中日・大野のカットボールをとらえ豪快な先制ソロを放った。ベンチでは小園海斗（広島）と一緒に、所属チームでも披露する「デスターシャ」のポーズを決めた。

ただ、チームとしてのパフォーマンスについてはまだ定まっていないようだ。２２日に宮崎で行われた壮行試合ソフトバンク戦では森下翔太（阪神）が釣りのリールを巻くようなパフォーマンスを披露していたが、中大の先輩にあたる牧は「（森下が）しょうもないパフォーマンスを考えてるんですけど、なかなかハマらない。２人だけなので広まってない」とバッサリ。前回はヌートバー（カージナルス）が披露したペッパーミルポーズが浸透し、国民的流行にもなっただけに「考えるのは、難しい。みんなでいいの出し合えたら」と話した。また前日２７日の試合後に大谷翔平（ドジャース）のインスタグラムで公開された、電話をかけるようなポーズについては「意味はないですね」と笑っていた。

牧に“ダメ出しされた森下は”「まだ適当にやっているだけなので、決まったらまた言います」と苦笑い。「何かいいのが、改良を加えていきます」と妙案を考えているようだった。