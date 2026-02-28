ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説し、帰国後もテレビ番組にひっぱりだこの元フィギュア選手の高橋成美さんが、市民マラソンの大会で走ることがわかった。

高橋さんは２８日、自身のインスタグラムを更新。「明日、３月１日は『第４１回三浦国際市民マラソン』走ります！！アンバサダーとして皆さんと一緒に、楽しみながら自己ベスト更新も目指します！！」と記し、「三浦国際市民マラソン」のウェルカムパーティーであいさつする写真をアップ。

「トークショーなどにも参加しますので、よろしくお願いします！！明日に備えてワクワクしながら寝ます！！」とつづった。

同大会はハーフマラソン、１０キロラン、５キロラン、キッズランなどの種目がある。

この投稿には、「走っていたのはこの日のためだったのね ミラノでのお仕事直後で十分に時間とれなかったかも＆おつかれかもですが、ノリに乗ってる成美ちゃん 勢いのままに楽しんでくださいね」「すごーい！めちゃくちゃ忙しいね 無理せず、頑張ってね」「力強い」「カッコ良いです」「ナルちゃん頑張れ」「成美さんめっちゃカッコイイ！」などのコメントが寄せられた。