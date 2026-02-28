嵐の大野智が２８日、所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動終了する５月末をもって退所することを、同社公式サイトなどで発表した。

１９９４年１０月の入所から約３１年半。嵐として有終の美を飾る、５月３１日の東京ドーム最終公演を所属としてラストステージとし、同社を離れることを決断した。国民的アイドルグループのリーダーとして活動してきた大野の歩みを振り返る。

◆大野智のあゆみ

▼１９８０年１１月２６日 東京都で生まれる

▼９４年１０月１６日 ジャニーズ事務所（現・ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）に入所

▼９７〜９８年 京都で舞台「ジャニーズ・ファンタジー ＫＹＯ ＴＯ ＫＹＯ」の主要キャストとして出演

▼９９年９月１５日 米ハワイ・ホノルル沖のクルーズ客船で「嵐」のデビュー記者会見

▼９９年１１月３日 「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でＣＤデビュー

▼２０００年１２月２４日 日本テレビ系ドラマ「史上最悪のデート 悪魔のクリスマス★キス」でドラマ主演

▼０４年８月 嵐として初の日テレ系「２４時間テレビ」のメインパーソナリティー。チャリＴシャツをデザイン

▼０８年２〜５月 アート個展「ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ」を開催

▼同年７月 ＴＢＳ系「魔王」で連続ドラマ初主演

▼同年９月 嵐として初の国立競技場コンサートを行う

▼０９年１２月３１日 嵐としてＮＨＫ紅白歌合戦初出場

▼１０年４月 主演した日テレ系連続ドラマ「怪物くん」がヒット

▼１１年１１月 「映画 怪物くん」で映画単独主演

▼１２年４月 フジテレビ系「鍵のかかった部屋」で月９ドラマ初主演

▼１５年６月 日本航空の東京五輪応援機「ＪＡＬ ＦＬＹ ｔｏ ２０２０ 特別塗装機」をデザイン

▼１６年１２月３１日 嵐として初の紅白大トリ

▼１９年１月２７日 ２０２０年末での嵐の活動休止と２０２１年から自身の芸能活動休止を発表

▼２１年１月１日 芸能活動休止

▼２５年５月６日 嵐が２６年５月末でのグループ終了を発表。ファンクラブサイトの動画に出演