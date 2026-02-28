大野智

　嵐の大野智が２８日、所属する「ＳＴＡＲＴＯ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動終了する５月末をもって退所することを、同社公式サイトなどで発表した。

　１９９４年１０月の入所から約３１年半。嵐として有終の美を飾る、５月３１日の東京ドーム最終公演を所属としてラストステージとし、同社を離れることを決断した。国民的アイドルグループのリーダーとして活動してきた大野の歩みを振り返る。

　◆大野智のあゆみ

　▼１９８０年１１月２６日　東京都で生まれる

　▼９４年１０月１６日　ジャニーズ事務所（現・ＳＴＡＲＴＯ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）に入所

　▼９７〜９８年　京都で舞台「ジャニーズ・ファンタジー　ＫＹＯ　ＴＯ　ＫＹＯ」の主要キャストとして出演

　▼９９年９月１５日　米ハワイ・ホノルル沖のクルーズ客船で「嵐」のデビュー記者会見

　▼９９年１１月３日　「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でＣＤデビュー

　▼２０００年１２月２４日　日本テレビ系ドラマ「史上最悪のデート　悪魔のクリスマス★キス」でドラマ主演

　▼０４年８月　嵐として初の日テレ系「２４時間テレビ」のメインパーソナリティー。チャリＴシャツをデザイン

　▼０８年２〜５月　アート個展「ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ」を開催

　▼同年７月　ＴＢＳ系「魔王」で連続ドラマ初主演

　▼同年９月　嵐として初の国立競技場コンサートを行う

　▼０９年１２月３１日　嵐としてＮＨＫ紅白歌合戦初出場

　▼１０年４月　主演した日テレ系連続ドラマ「怪物くん」がヒット

　▼１１年１１月　「映画　怪物くん」で映画単独主演

　▼１２年４月　フジテレビ系「鍵のかかった部屋」で月９ドラマ初主演

　▼１５年６月　日本航空の東京五輪応援機「ＪＡＬ　ＦＬＹ　ｔｏ　２０２０　特別塗装機」をデザイン

　▼１６年１２月３１日　嵐として初の紅白大トリ

　▼１９年１月２７日　２０２０年末での嵐の活動休止と２０２１年から自身の芸能活動休止を発表

　▼２１年１月１日　芸能活動休止

　▼２５年５月６日　嵐が２６年５月末でのグループ終了を発表。ファンクラブサイトの動画に出演