◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンは28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦し、7―3で勝利した。途中出場となった小園海斗内野手（25＝広島）は5回に勝ち越し打を放つなど3打数2安打1打点と気を吐いた。

小園は4回の守備から途中出場。1点を追う5回に坂本の右前適時打で同点とし、さらに1死一、三塁かで打席に入ると、中前へはじき返す勝ち越し適時打となった。9回には左中間への当たりを二塁打とするなど、アピールした。

「（5回は）チャンスだったので、ちゃんと自分の仕事ができたかなと思います。普段スタートから出る選手なんですけど、いろんなことがありますし準備も大切だと思っていろんな人に話を聞いて準備しているつもりです」と語った。

この日は三塁の守備から遊撃に回った。昨季は首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得。打で好調を維持すれば、本大会のスタメンもあるが、途中出場からでもすぐに試合に入る準備を進めている。小園は「できることやって、準備を忘れずに戦っていこうと思いますし、他の選手も合流するので、しっかり準備したいなと思います。（準備面では）ストレッチも、スイングすることも大事だと思うので、そこは意識しながら見ながら動けるときに動いてやっています」と前を見据えた。