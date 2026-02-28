「嵐」の大野智（45）が5月いっぱいでSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを28日、同社の公式サイトで発表した。嵐のメンバーでは2023年10月にSMILE―UP.から退所した二宮和也（42）、24年5月の松本潤（42）に続いて3人目。5月31日の東京ドーム公演を最後に活動終了するグループに合わせての決断となった。

最初に独立を発表した二宮は23年10月24日付で「私、二宮和也は10月24日をもちまして、事務所から独立し、個人で活動していく決断をさせていただきましたので、ご報告させていただきます」と、ファンクラブ向けの会員サイトで公表。11月に新会社「オフィスにの」を設立したことを公式Xで報告した。

翌24年5月には松本潤が独立を発表。STARTO社の公式サイトで「5月30日をもちまして、個人としては独立することを決意いたしました」と報告し、退所翌日の6月1日には新会社「MJC Inc.」の設立を公式インスタグラムで発表した。

一方、グループは24年4月にメンバー5人による新会社「株式会社嵐」の設立を発表。二宮、松本も嵐のメンバーとしてSTARTO社とエージェント契約は継続しているが、来年5月の解散と同時に終了するとみられる。