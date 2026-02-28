嵐の大野智が２８日、所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動終了する５月末をもって退所することを、同社公式サイトなどで発表した。

大野は、同サイトなどに「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告。１９９４年１０月の入所から歩みをともにするスタッフや関係者への感謝とともに、「そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました」とつづった。

嵐として有終の美を飾る、５月３１日の東京ドーム最終公演が所属としてラストステージとなる。３月１３日開幕のラストツアーに向け「５人全員で嵐を駆け抜けたいと思います」と約束。注目の退所後の動向については「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」とした。

◆大野のコメント全文

皆さまにご報告があります。

私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。１４歳からこの世界に入り、約３２年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。

そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました。

嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています。まずは、今年５月３１日まで、５人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです。

大野智