¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÀ¾ÀîÂóÍø¡¡ÆÀÅÀÎ¨17°Ì¤«¤éÍ½ÁªÆÍÇË¤Ø¡Ö¿¤Ó¤â°Õ¼±¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö£Ò£ÓÂè£´Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¡¡¥ª¡¼¥ë¿ÊÆþ¸ÇÄê¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾ÀîÂóÍø¡Ê£²£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£¸£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£¤³¤ì¤Ç½éÆü¤«¤é£²¡¢£³¡¢£µ¡¢£²Ãå¤È¤·¤ÆÆÀÅÀÎ¨¤Ï£±£·°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö²ó¤·¤Æ¤ß¤Æ½ÐÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ÉáÄÌ¤«¤Ê¡×¤È´¶¿¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö£´ÆüÌÜ¤Ï³°ÏÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¤Ó¤â°Õ¼±¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡×¤ÈÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£··î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç£Ç·¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿¤¤¤·ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ò¤½¤«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ïº£Àá¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤òÁÀ¤¦¡£