嵐の大野智（45）が5月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを28日、発表した。3月13日から開幕する嵐のラストツアー「We are ARASHI」は5月31日の東京ドーム公演で終了。国民的グループが歴史的な幕をおろすと同時に大野も約30年のキャリアに大きな決断を下すことになった。

グループ内での退所は、2023年10月の二宮和也（42）、24年5月の松本潤（42）に続き3人目。二宮は新会社「オフィスにの」を、松本は新会社「MJC Inc.」をそれぞれ設立して活動している。

大野はこの日、ファンクラブサイトなどにコメントを発表。「私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告し、嵐の活動終了後については「自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」と思いをつづった。

大野は20年いっぱいでの嵐の活動休止を発表した19年1月の会見当時から「数年休みたいなんて都合のいい話はない。辞めなくてはケジメがつかないと思っていた」と、事務所退所の意思があったことを告白していた。だが、メンバーの説得もあり活動休止という形をとり、その後は「何事にも縛られない自由な生活」を送ってきた。

今年1月には5年ぶりのレコーディングで「変わらぬ美声」を証明した“ラストシングル”である「Five」の発売を発表するなど、最高の状態でこの時を迎えた。

現在はラストツアーに向けたリハーサルも大詰めを迎えており、大野は「最後に全力のパフォーマンスを届ける」と誓っている。ツアー開幕まで2週間。どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。日本中の注目が集まる。