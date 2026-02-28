◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

女子シングルスの準々決勝が28日に行われ、日本勢は張本美和選手と早田ひな選手が敗退しました。

世界ランク6位の張本選手は同2位の王曼碰選手(中国)と対戦。第1ゲーム序盤こそリードを奪うも逆転で落とすと、続くゲームも落とします。その後は粘りを見せ2ゲーム取り返すも、過去10戦全敗の難敵に苦戦した張本選手。最終的に2-4(8-11、2-11、11-9、5-11、14-12、6-11)で敗れました。

同10位の早田選手は同1位の孫穎莎選手(中国)と対戦。国際大会過去17戦全敗の強敵に対し、第1&2ゲームを続けて落とすも、第3&4ゲームを取り返します。しかしその後は孫選手の前にリードを奪えず、2-4(6-11、8-11、11-9、11-5、2-11、8-11)で敗戦となりました。

今大会の4強が出揃った女子シングルス。日本勢はベスト8で姿を消しています。

▽準決勝カード孫穎莎 - 陳熠(中国)王曼碰(中国) - ウィンター(ドイツ)