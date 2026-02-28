STARTO ENTERTAINMENTは2月28日、公式サイトなどで、「嵐」の大野智（45）が5月31日に行われるグループの最後のコンサートの終了をもって、事務所を退所すると発表した。1994年（平6）10月の旧ジャニーズ事務所入所から約32年、「嵐」の活動終了と同時に一つの“節目”を迎える。

大野は「私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました」と報告。重ねて「そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました」と感謝を言葉にした。

今後についても言及し「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」とし「まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです」と結んだ。

大野は、グループが活動休止中だった2021年から昨年5月までの期間は、実質的に芸能活動を休止。再始動した現在も、グループのSNSやファンクラブサイトのコンテンツ以外で公に姿を見せることはなく、退所後も芸能活動を継続する可能性は低いとみられる。

嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」は3月13日の北海道公演を皮切りにスタートする。東京、愛知、福岡、大阪の各ドーム会場を順に周った後、5月31日に再び東京ドームに戻り、同所の公演でピリオドを打つ。

グループとしてSTARTO社とエージェント契約を結ぶ「嵐」のメンバーでは、二宮和也（42）が2023年10月にSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）から独立、松本潤（42）も2024年5月末をもってSTARTO社から独立している。

◆大野智（おおの・さとし）1980年（昭55）11月26日、東京都生まれ。94年ジャニーズ事務所入り。「魔王」「怪物くん」などで主演。嵐のリーダー。21年から芸能活動を休止。166センチ。血液型A。