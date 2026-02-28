STARTO ENTERTAINMENTは2月28日、公式サイトなどで、「嵐」の大野智（45）が5月31日に行われるグループの最後のコンサートの終了をもって、事務所を退所すると発表した。1994年（平6）10月の旧ジャニーズ事務所入所から約32年、「嵐」の活動終了と同時に一つの“節目”を迎える。

以下は発表全文。

皆さまにご報告があります。私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。

14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。

そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました。

嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています。まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです。大野智」

◆大野智（おおの・さとし）1980年（昭55）11月26日、東京都生まれ。94年ジャニーズ事務所入り。「魔王」「怪物くん」などで主演。嵐のリーダー。21年から芸能活動を休止。166センチ。血液型A。