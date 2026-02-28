お笑いタレント明石家さんま（70）が、28日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、17日に死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス真矢さん（享年56）の訃報に言及した。

真矢さんは20年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され闘病生活に。ステージ復帰を目指していたが、帰らぬ人となり、メンバーやファンに大きな衝撃を与えた。

訃報は23日に公表された。番組にたまに出入りしている人物が、真矢さんの妻・石黒彩のマネジャーでもあり、さんまも発表の前に訃報を耳にしていたという。さんまは「オリンピックでみんながわーっと言っている時を避けて、オリンピックが終わってから発表しますって」と、訃報の公表が遅れた理由を明かした。

さんまが訃報を耳にしてから、2日後の公表だったという。「真矢さんが凄く早かったので、もう残念で残念で。先週に俺は聞いていたので、記事を見た時は、情報はホンマやったんかって。2日間はうそであってくれという気持ちだった。ご冥福をお祈りします」と、哀悼の意を示していた。