STARTO ENTERTAINMENTは2月28日、公式サイトなどで、「嵐」の大野智（45）が5月31日に行われるグループの最後のコンサートの終了をもって、事務所を退所すると発表した。1994年（平6）10月の旧ジャニーズ事務所入所から約32年、「嵐」の活動終了と同時に一つの“節目”を迎える。

以下は嵐のメンバー5人の個人の近況。

▼相葉雅紀 テレビ朝日系「相葉マナブ」や「相葉ヒロミのお困りですカー？」など多数のバラエティー番組で活躍。テレビ朝日系「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（25年）ではトリプル主演の一角を担った。「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」（24年）でアニメ映画の声優に初挑戦。

▼櫻井翔 日本テレビ「news zero」で月曜キャスターを務め、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックも取材。ドラマやバラエティーでも活躍中。25年には「大阪・関西万博」の閉会式にも出演した。23年には個人初の展覧会「櫻井翔 未来への言葉展 SHO SAKURAI：WORDS FOR THE FUTURE」も開催。

▼二宮和也 主演映画「8番出口」（25年）が興行収入50億円超えの大ヒット。Netflixドラマ「イクサガミ」（25年）やNHK連続テレビ小説「あんぱん」（25年）など多数の話題作へ出演したほか、TBS系の冠バラエティー「ニノなのに」でもMCを務める。

▼松本潤 25年4月に行われたSnow Manの国立競技場ライブでは演出の監修を務めた。TBS系「19番目のカルテ」（25年）では自身初の医師役に挑戦。TBS×U−NEXT×THE SEVENグローバルプロジェクト「ちるらん 新撰組鎮魂歌」への出演も控える。

▼大野智 グループの活動休止中は実質的に芸能活動を休止していたが、再始動後はグループのSNSやファンクラブサイト内のコンテンツに出演。