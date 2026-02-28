STARTO ENTERTAINMENTは2月28日、「嵐」の大野智（45）が5月31日に行われるグループの最後のコンサートをもって、事務所を退所すると発表した。1994年（平6）10月の旧ジャニーズ事務所入所から約32年、「嵐」の活動終了と同時に一つの“節目”を迎える。

嵐と大野の32年の歩み

▼99年9月15日 米ハワイのクルーズ客船で記者会見を行い、結成とCDデビューを発表

▼同年11月3日 「A・RA・SHI」でCDデビュー

▼00年4月 大阪城ホールと横浜アリーナで初の単独コンサートを開催

▼01年10月3日 初の冠番組「真夜中の嵐」が日本テレビ系で放送開始

▼02年7月3日 日本テレビ系冠番組「Cの嵐！」が放送開始。翌03年7月2日からは改編し「Dの嵐！」としてリニューアル。その後05年10月5日からは「Gの嵐！」、06年10月2日からは「嵐の宿題くん」に

▼04年8月21日 日本テレビ系「24時間テレビ」で初めてメインパーソナリティーを務めた

▼05年4月9日 フジテレビ系冠番組「まごまご嵐」が放送開始

▼06年9月 初のアジアツアーを開催

▼07年4月21日 初の東京ドームコンサートを開催

▼08年4月10日 プライムタイムでの初冠番組「ひみつの嵐ちゃん！」がTBS系で放送開始

▼同年4月12日 フジテレビ系「VS嵐」が放送開始

5月 初の5大ドームツアー開催

▼同年9月 2度目のアジアツアーを開催し、国立競技場公演も初開催

▼09年8月 10周年記念ツアー開催。2度目の5大ドームツアーや、国立競技場3日間連続公演を行った

9月2日 ベストアルバム「All the BEST！ 1999−2009」がグループ初のミリオンセラーを記録

▼同年12月18日 オリコン年間ランキング「アーティストトータルセールス」部門で初めて年間1位に輝いた

▼同年12月31日 「第60回NHK紅白歌合戦」に初出場

▼10年4月24日 「嵐にしやがれ」放送開始

同年12月31日 「第61回NHK紅白歌合戦」の白組司会に初めて起用された

▼11年6月24日 東京ドームでコンサートを行う予定だったが、東日本大震災後の電力不足を考慮してチャリティーイベントに変更した「嵐のワクワク学校」を初開催

▼14年9月20日 ハワイで公演を初開催。

▼同年12月31日 「第65回NHK紅白歌合戦」の白組司会を5年連続で担当。初めて白組トリも務めた

▼15年9月19日 ひとめぼれスタジアム宮城で東日本大震災復興支援コンサートを開催

▼16年4月 9年ぶりのアリーナツアーを開催

▼12月31日 「第67回NHK紅白歌合戦」で初の大トリを務めた。相葉が単独で白組司会に起用された

▼18年7月 第100回全国高等学校野球選手権記念大会で、朝日放送の高校野球応援ソング「夏疾風」を歌った

▼同年11月 デビュー20周年イヤーに突入し、20周年記念5大ドームツアーを開催。12月12日の公演で全容が明かされ、19年12月まで計50公演、動員予定237・5万人の過去最大ツアーとなることを発表

▼19年1月27日 20年いっぱいをもって活動休止することを電撃発表。都内で会見を開いた。大野は、21年から一時芸能活動を休養することも発表

▼20年12月31日 生配信ライブ「This is 嵐 LIVE 2020．12．31」を東京ドームで開催。同時間に行われている「第71回NHK紅白歌合戦」にも会場から中継を結んで出演。「カイト」「君のうた」「Happiness」の3曲を披露。惜しまれつつも活動休止に入った

▼24年4月10日 5人の連名で新会社「株式会社嵐」を設立したことを発表

▼25年5月6日 来春に開催するコンサートツアーに向けて再始動し、同ツアー終了をもって解散することを6日、グループのファンクラブサイトで発表

◆大野智（おおの・さとし）1980年（昭55）11月26日、東京都生まれ。94年ジャニーズ事務所入り。「魔王」「怪物くん」などで主演。嵐のリーダー。21年から芸能活動を休止。166センチ。血液型A。