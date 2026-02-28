２８日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）で司会の安住紳一郎アナウンサーが番組を欠席した。体調不良が理由という。代役は日比麻音子アナが務めた。

安住アナとともに司会を務めている脚本家の三谷幸喜氏が安住アナの欠席を説明。その後、「番組の最後まで長い旅に出ようと思っています。一旦ＣＭです」と話すと日比アナが「あれ？」と突っ込み。すると「うそうそ、カンペ読みます」と続けた三谷氏。「不測の事態が起きた時のためにＴＢＳの日比麻音子さんに来ていただいております」と紹介した。

日比アナは落ち着いた表情で「こんばんは。よろしくお願いします。はい日比麻音子です」とあいさつ。三谷氏から「『あさおとこ』さんとも読みますよね」と同アナの名前の読みを“いじる”と、「だいたい『あさおとこ』とタイプしたらやっと名前が出る名前でございます。ありがとうございます」と切り返し。「『まおとこ』とも読めますね」と三谷氏がさらにツッコむと、日比アナは「そうですね。『まねこ』とも読めますね。ありがとうございます」と笑顔で受け流した。

三谷氏が「不測の事態のためにきてもらってます。怖いですね、不測の事態。何が起こるか予測不能ということですから」と振ると、日比アナは「怖いものですね。頑張ります、よろしくお願いします」と語ると真顔に戻り中東情勢のニュースを伝えた。

日比アナは２２日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪の取材のためイタリアに出張。２６日に自身のインスタグラムで「今日からまた働きます」と帰国して復帰を報告していた。

ネットでは「安住代役の日比麻音子アナもミラノ現地担当から帰国明けなのにかなり酷使されてる感」「日比麻音子アナ ピンチヒッターファイト！」「ちょっと太めのニセタモリさんと日比麻音子アナコンビ」「日比麻音子アナと三谷さん、新鮮かつ安定感！これから３人体制でも良いのでは？？」などの声があがっていた。