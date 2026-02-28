¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ£ÖÂÇ¤ÇÃæÆü¤ËÏ¢¾¡¡¡ÀèÀ©ÃÆ¤ÎDeNA¡¦ËÒ¡ÖµÜºê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¦ËÜÈÖ¡×
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê½¸ÃæÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£²£¸Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë£·¡½£³¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£µ²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Êºå¿À¡Ë¤¬±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê¹Åç¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë£µ°ÂÂÇ£µÆÀÅÀ¤ÇµÕÀï¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
à¶õÃæÀïá¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¤Ë£³ÈÖ¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ë¹ë²÷¤Ê°ì·â¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢£²²ó¤Ë¤Ï¿¹²¼æÆÂÀÆâÌî¼ê¡Êºå¿À¡Ë¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥½¥íÃÆ¤ÇÂ³¤¡¢Ãæ±ûÂç¤ÎàÀèÇÚ¸åÇÚá¥¢¡¼¥Á¶¦±é¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀèÈ¯¤Î°ËÆ£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¶ùÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬ÄÔËÜ¡¢ºÙÀî¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤«¤éËÌ»³¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢Æ£Ê¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎÅì¾¾¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÌµ¼ºÅÀ·ÑÅê¤ÇÃæÆü¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤òÏ¢¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿ËÒ¤Ï¡¢¸åÇÚ¡¦¿¹²¼¤Î°ìÈ¯¤Ë¡Ö¥Æ¥é¥¹¡Ê£È£Ò¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö¿¹²¼¤âÍê¤ì¤ëÂÇ¼Ô¡££²¿Í¤Ç¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£»Ä¤¹¶¯²½»î¹ç¤Ïµþ¥»¥é¤Ç¤Î£²Ï¢Àï¡Ê£²Æü¡¢£³Æü¡Ë¤È¤Ê¤ê¡ÖµÜºê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤â¤¦ËÜÈÖ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Âçºå¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£