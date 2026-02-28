◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの先発・伊藤大海投手（２８）＝日本ハム＝は３回３安打２失点で降板。今後に向けて「細かい調整が必要かなと思います」と課題を口にした。

２点リードで上がった初回は１死から岡林、サノーに連打を浴び１死一、三塁とされると、細川の右犠飛で１点を返される。２回は３者凡退に抑えるも、１点リードの３回はこれまで公式戦での本塁打がない先頭のプロ３年目・辻本に「左翼ホームランウイング」への同点弾となる“プロ１号”を献上。「安易にストライクを取り入ってしまったのは課題ですね」と肩を落とした。

前回登板の２２日のソフトバンクとの壮行試合（サンマリン宮崎）では４点リードの３回から２番手として登板し、２回１安打１奪三振２四球無失点と力投。登板前日には、「調整登板じゃなくてしっかり打者を抑えられる準備をしていきたい。いい緊張感とワクワクした気持ちを持ってマウンドに上がりたい」と意気込んでいた。

伊藤はプロ５年目の昨季、２７試合に先発登板して１４勝８敗、防御率２・５２の成績を残して最多勝と最多奪三振（１９５奪三振）の２冠を獲得。自身初の沢村賞にも輝いた。