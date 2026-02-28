◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの広島・小園海斗内野手が、途中出場で決勝打を含む３打数２安打の活躍でアピールに成功した。１点を追う５回に阪神・坂本の適時打で同点に追い付き、なおも１死一、三塁から中前適時打。侍打線の１イニング５得点の集中打を中心でつないだ。「チャンスだったので自分の仕事ができた」と振り返った。

４点リードの９回１死の打席では、巧みなバットコントロールで初球の低め変化球を拾って左中間二塁打にした。宮崎合宿中の２月２２、２３日のソフトバンク戦は、２戦５打数無安打だった。昨季セ・リーグの首位打者＆最高出塁率の２冠を獲得した好打者が、徐々に状態を上げてきた。

前夜２７日は途中から二塁、三塁を守り、この日は４回守備から三塁に就き、５回から遊撃に回った。この日を含め、強化試合４戦中３戦でベンチスタート。その３戦は西武・源田が遊撃スタメンに名を連ねている。

２４年秋のプレミア１２では打率３割８分７厘、２本塁打、８打点という勝負強い打撃で二塁手としてベストナインに輝いた。今大会では、広島でかつて背番号５１を受け継いだカブス・鈴木誠也もメンバー入り。代表合流前には「誠也さんが身近なところからメジャーで活躍されている。いろいろな話を聞きたい」と語っていた。本大会での共闘が期待される。