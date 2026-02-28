2025年11月に64歳で亡くなった歌舞伎俳優・片岡亀蔵さんのお別れ会が27日、都内で執り行われ、歌舞伎俳優や関係者、ファンなど約1000人が参列しました。

去年11月、知人宅で火事に遭い、亡くなった片岡亀蔵さん。お別れの会には、七代目尾上菊五郎さん（83）、松本幸四郎さん（53）、片岡愛之助さん（53）、中村獅童さん（53）、中村勘九郎さん（44）、中村七之助さん（42）など、名だたる歌舞伎俳優たちが参列。

さらに、春風亭小朝さん（70）や、寺島しのぶさん（53）、松たか子さん（48）、藤原紀香さん（54）など、生前に交流があった人たちも献花に訪れました。

■亀蔵さん最後の舞台で共演した八代目尾上菊五郎さん

亀蔵さんにとって最後となった舞台で共演した八代目尾上菊五郎さん（48）は、「最後におカバンがご自宅に戻ってこられたときに入っていたのが、ご一緒した舞台の台本で。常にお芝居に対して、“こうしたらいい”“ああしたらいい”っていうことを、一緒に考えてくださった先輩なので、もうただただ残念でなりません」と話しました。

■映画や音楽が趣味 歌舞伎俳優仲間にも…

また、亀蔵さんの存在について「物心ついたときから舞台でご一緒することが多くて、若手の浅草歌舞伎のときなんかも、ご一緒させていただきまして、色々教えをいただいてかわいがってくださった先輩です。これからもずっとご一緒できると思っていたので、本当に心に穴があいてしまったような感覚」とコメントしました。

生前、趣味としてレコードを集めていたという亀蔵さん。お別れの会には、その一部となる約2000枚のレコードが展示され、会場では沢田研二さんの『AMAPOLA（アマポーラ）』や、松田聖子さんの『赤いスイートピー』、シカゴの『素直になれなくて』などが流れました。

また、亀蔵さんは映画も好んでいたそうで、映画館などで配られるフライヤーをファイリングした分厚いファイルも展示され、その数に驚く参列者の姿も見られました。

歌舞伎俳優の市川中車さん（60）は「全てのジャンルの映像であったり、舞台だったりを見るのが好きな方でしたので、歌舞伎のみならず。いつも“最近見た映画でこういうのが面白い”というのをこっそり教えてくださって、“これは絶対見た方がいいよ”ってことをおっしゃられていた」と思い出を振り返り「いまこの瞬間も、亀蔵さんから映画の話を“こんないい映画があったよ”ってまた聞きたいなと思います」としのびました。

また、亀蔵さんは“趣味人”だったと話す尾上右近さん（33）は「美術がお好きで、僕も美術が好きだったので、美術館の最新情報だったりとか、亀蔵さんが行かれて面白いと思った展示会・展覧会っていうのをひたすら薦めてもらっていました」とエピソードを明かしました。