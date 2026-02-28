嵐の二宮和也（42）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、3月13日に開幕するラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の準備が進んでいることを報告した。

この日午後1時過ぎに「今、ツアー衣装合わせ中。久々過ぎて鮮度ヤバい」とつづり、同3時前には「15時から通します」と踊る人の絵文字5つを投稿。同7時28分には「あまりにリアルタイムにすると公演の時間がわかってしまっても良くないので。時間はズラしての投稿」と前置きして、「通しが終了。今回のツアーの形が見えてきました」と通しリハーサルを終えたことを伝えた。

そして「久々に嵐の歌を歌ったけど良い歌ばかりだね笑 元気をもらいました笑」と改めて思い入れをつづり、「明日も頑張れそう！お疲れ様でした」とメッセージ。

その10分後には「個人的な偏見ですが。伊藤大海選手の襟足が暴れれば暴れる程 絶好調な気がしてます」と侍ジャパンの伊藤大海投手（日本ハム）について投稿。この日、名古屋・バンテリンドームで行われた中日との壮行試合の中継をチェックしていることを明かした。

二宮はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を配信するNetflixの「スペシャルサポーター」を務めている。

嵐は3月4日に新曲「Five」を配信リリース。活動終了日の5月31日にはCDシングルとしても販売される。全国5大ドーム全15公演「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」は3月13日の札幌市・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）から始まり、5月31日の東京ドームでラストを飾る。