まさかのハプニングも大事に至らず…試合中のファン乱入でメッシが転倒
プエルトリコで26日に行われたインテル・マイアミ(アメリカ)とインデペンディエンテ・デル・バジェ(エクアドル)の親善試合で、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシがピッチに乱入したファンともつれて倒れる場面があった。イギリス『BBC』など複数メディアが報じている。
試合終了間際に複数のファンがピッチに入り込み、メッシが写真撮影などに応じていたところ、後ろから走ってきた別のファンがメッシに抱きついた。すぐに警備員たちが駆けつけ、メッシ、乱入ファン、警備員1人がもみ合って転倒。メッシに怪我はなかったという。
試合は途中出場したメッシの決勝PK弾により、インテル・マイアミが2-1で勝利。当初は13日に開催される予定だったが、メッシのハムストリング負傷の影響で延期となっていた。
La seguridad se vio rebasada en el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle.— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 27, 2026
Messi terminó en el suelo tras ser derribado por un fan.
