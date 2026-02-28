連敗止める決勝弾、今季初先発の柏FW垣田裕暉が目指すは「どういうプレーをしたらチームが勝てるか」
[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節 FC東京 0-2 柏 味スタ]
今季初先発のストライカーが、結果で示した。FW垣田裕暉は開幕から2試合連続でメンバー外となり、第3節でベンチ入り。今大会4戦目にして、柏レイソルの1トップで先発に名を連ねた。
垣田は前半12分にMF中川敦瑛のパスからゴールネットを揺らしていたが、オフサイドの判定でノーゴールに。そんな背番号18の最大の見せ場は、後半9分に巡ってきた。DF古賀太陽が中川に縦パスをつけると、中川は左サイドライン際のMF小見洋太にあずける。小見はFC東京の右SB室屋成と対峙すると、早めのタイミングでクロスを選択。中央で相手CB稲村隼翔より早く動き出した垣田の頭にボールがぴたりと合い、ダイビングヘッドでゴールを決めてみせた。
「小見くんがボールを持って、顔が上がった瞬間に相手の前で勝負するイメージ」という自身が思い描いたとおりのプレーで、今季初ゴール。この得点が決勝点となった。開幕3連敗と苦境に立たされていた柏に、今季初の勝ち点をもたらした。
2024年夏に鹿島から柏へと完全移籍を果たした垣田は、2025年から徳島時代に薫陶を受けていたリカルド・ロドリゲスが柏の新監督に就任すると、日本代表FW細谷真大をベンチに追いやるほどの存在感を発揮する。全38節のうち、垣田が先発を務めたのはじつに29試合に及んだ。守備でのハードワークを厭わない垣田で相手を疲弊させたのちに畳み掛けて加点していくのは、柏の得意とする形だ。
「攻守にわたって大きくチームに貢献してくれる偉大な選手」とは、リカルド監督の垣田評だ。
「自分のことよりもチームを優先して汗をかける選手です。守備の強度も彼の大きな武器ですし、攻撃の面においても、相手のプレスを受けた際に長いボールを収めてくれる、体格のいい部分を生かした楔のプレーも得意としていますし、今日もそのような形で素晴らしいプレーが複数ありました。 そして、ゴールに向かった際には得点能力も兼ね備えている選手です。 それが今日のゴールにもつながったと思います」(リカルド監督)
指揮官の言葉を裏づけるように、垣田は「90分持たそうなんて思ってないですし、行けるとこまで行こう」と、昨年までと同様の思いで、FC東京戦に臨んでいた。
「自分が入ったらチームに何をやってあげられるか、自分がどういうプレーをしたらチームが勝てるようになるか」
垣田はフォア・ザ・チームを優先することを強調していた。
(取材・文 奥山典幸)
