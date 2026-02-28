◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

日本代表「侍ジャパン」の大勢投手（26＝巨人）は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）の試合後、右足の状態について「大丈夫です！」と明るい表情で語った。

大勢はこの日、試合前練習に笑顔で参加。外野エリアに移動し約70メートルの遠投や約20メートルの距離で強度を上げてキャッチボール。ブルペン捕手を座らせて5球程度投げる場面もあった。その後は、宮城や曽谷ら投手陣と談笑。リラックスした表情で打撃練習を見守った。

前日の中日戦。9回のマウンドに上がった大勢は、2死一塁から左前打を許し、三塁ベースカバーに入る素振りを見せた後に右足をストレッチし顔をしかめた。その後トレーナーと話すとベンチに引き揚げ、わずか13球で緊急降板となった。

試合後に右ふくらはぎをつった症状だったと明かし「ふがいない。（違和感は）ベースカバーの時ではなくて、投げていた時です。注目される大会（前の壮行試合）でマウンドを降りてしまったというのは、本当に情けない。いろんな人に迷惑をかけた」と語っていた。