TBS安住紳一郎アナウンサー（52）は28日、司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）を、体調不良のため欠席した。

番組冒頭、ともに司会を務める脚本家で映画が監督の三谷幸喜氏（64）が、スタジオに1人で登場。三谷氏は「ご覧の通り、安住さん、お休みでございます。体調不良ということで」と報告した後で、「働き過ぎだよね」と、ポツリ口にした。

その三谷氏は2月14日、近所の公園を散歩中に木にぶつかり、顔面を負傷したとして同日の放送を欠席。復帰した21日の放送に続いて、「タモリ似」ともいわれるサングラス姿で登場した。三谷氏は「そういう私は、頭をぶつけてまだ腫れが収まらず、今日もサングラスです」と述べ、「安住さんがいない、『ニセタモリ』が1人、立っている。一体、これは何なんだとお思いの方がおられると思いますが、これは『ニュースキャスター』です、みなさん」と、アピール。「私は番組の最後まで、長い旅に出ようと思っています」と、「安住アナ不在」で生放送に臨む心境を語った。

その上で、「不測の…不測の事態が起きたときのために、日比麻音子さんに来ていただきました」と、安住アナの代理として、同局の日比麻音子アナウンサー（32）の「緊急出演」を発表。日比アナは「頑張ります。よろしくお願いいたします」とあいさつした後、すぐに緊迫するイラン情勢について伝えた。