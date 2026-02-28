【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルは２月２８日、イランに対する軍事攻撃を実施した。

トランプ米大統領はＳＮＳに投稿したビデオ演説で、イランの核・ミサイル開発の阻止を目的とした「大規模な戦闘作戦」の開始を宣言し、イラン国民に「作戦が終わったら政府を掌握せよ」と現体制の転覆を呼びかけた。イランは報復に踏み切り、イスラエルや周辺の米軍駐留基地をミサイルなどで攻撃して応戦した。戦闘が続けば中東全体に紛争が拡大する可能性がある。

イスラエルのカッツ国防相は現地時間２８日午前８時（日本時間２８日午後３時）過ぎ、イランへの先制攻撃を始めたと発表した。ベンヤミン・ネタニヤフ首相は米国と共同作戦を始めたことを明らかにした上で、「このような殺人的テロ政権が、人類全体を脅かすことになる核兵器を保有することは許されない」との声明を出した。攻撃直後、イランの首都テヘランでは少なくとも３回の爆発音が響き、イラン国営通信など地元メディアは市内で煙が立ち上る映像を流した。

トランプ氏は攻撃直後のビデオ演説で、「イランの差し迫った脅威を排除し、米国民を守る」と目的を説明した。「イランは世界最大のテロ支援国家で、最近では抗議していた自国民数万人を殺害した。核兵器を持つことは決して許されない」と指摘した。

トランプ氏は攻撃に先立つ２７日、前日に開かれた米国とイランの高官協議でイランが譲歩を見せなかったとして「不満だ」と記者団に述べていた。

トランプ氏は２８日のビデオ演説でも、昨年の米軍による核施設空爆後もイランが核開発を放棄しなかったことを批判。イランのミサイルと開発拠点を「消し去る」とし、海軍を「壊滅させる」と述べた。イラン軍兵士らには「武器を置け。さもなければ確実な死に直面する」と警告した。

トランプ氏はイラン国民に現体制の打倒を呼びかけた。「米国は圧倒的な力と破壊的な武力であなた方を支援する。今こそ行動を起こす時だ。この機会を逃してはならない」と訴えた。

米イスラエルによるイラン本土への直接攻撃は昨年６月以来。当時、米軍はイランの核施設３か所を空爆した。イスラエル軍報道官は昨年６月よりも「大きな作戦になる」と述べた。

ロイター通信はイスラエル高官の話として、最高指導者アリ・ハメネイ師とマスード・ペゼシュキアン大統領が標的になったと報じた。ハメネイ師はテヘランにおらず、安全な場所に移送されたとの情報もある。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の幹部らが殺害されたとも報じられた。