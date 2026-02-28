■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」 中日3ー7侍ジャパン （28日 バンテリンドーム）

侍ジャパンはメジャー組が不在も中日に逆転の快勝。MLBの規定でメジャー組は試合に出場できない。初回に牧（DeNA）のソロ本塁打で先制も先発・伊藤（日本ハム）がその裏に同点とされる。2回に森下（阪神）がソロアーチを飛ばし勝ち越すが3回に伊藤が辻本、4回に隅田（西武）が細川にソロHRを被弾し逆転を許す。だが5回に坂本（阪神）が同点打、連続で小園（広島）が決勝の適時打を放つなど5安打を集中し5点を奪って逆転した。投手陣は北山（日本ハム）が2回、藤平（楽天）は1回を無失点に抑えた。

先攻の侍ジャパンスタメンは1番レフト・近藤（ソフトバンク）、2番センター・周東（ソフトバンク）、3番DH・牧（DeNA）、4番サード・佐藤輝（阪神）、5番ライト・森下（阪神）、6番セカンド・牧原大（ソフトバンク）、7番ファースト・佐々木（広島 サポートメンバー）、8番ショート・源田（西武）、9番キャッチャー・坂本（阪神）で組んだ。

中日の先発・大野は昨季20試合に登板、5年ぶり2ケタで自身最多タイ11勝（4敗）を挙げ

、防御率2.10。1回、近藤は一ゴロ、周東は左飛も牧が初球カットボールを強振、左翼席にソロ本塁打を叩き込み先制。

先発・伊藤（日本ハム）は 22日・ソフトバンク戦は2番手で2回を投げ1安打2四球も無失点。昨季27試合に登板、2年連続最多勝の14勝（8敗）、防御率2.52、最多奪三振で自身初の沢村賞にも輝いた。

伊藤は1回1死から岡林に中安打、サノ―に右安打で一・三塁とすると細川にライトへ犠飛を打たれ、1−1の同点に追いつかれる。

2回の攻撃で森下がツーシームを捉え、左翼ホームランウイングにソロアーチを放り込み、2−1と勝ち越す。伊藤は2回、石川昂を空振り三振、上林を投ゴロ、木下を空振り三振と三者凡退に抑える。

だが伊藤は3回、先頭・辻本にストレートを叩かれ左翼ホームランウイングにソロHRを運ばれ、2ー2の同点に追いつかれる。後続の福永、岡林、サノ―は凡打に打ち取った。伊藤は3回を41球、3安打、無四死球、2奪三振の2失点。

4回の攻撃は中日2番手・三浦に牧、佐藤輝、森下と快音が出ず。4回、2番手・隅田（西武）は初球のストレートを強振され左翼席ポール際にソロ本塁打を突き刺され、2ー3と勝ち越される。続くボスラー、石川昂、上林を3人で退けた。

5回の攻撃で牧原大が二内安打、佐々木の捕ゴロを木下が二塁へ野選し無死一・二塁に。源田が2度、犠打失敗で空振り三振も坂本が右前にタイムリーを放ち、3ー3の同点とする。続く途中出場・小園（広島）が中前にタイムリーを運び、4ー3と勝ち越す。

さらに周東が左安打で1死満塁とすると牧が押し出しの四球を選び、5ー3とした。サポートメンバー・山本（ロッテ）が左翼線に2点タイムリーツーベースを飛ばし、7ー3とリードを広げる。

5回、3番手・北山（日本ハム）が木下に中安打も辻本、福永、岡林を凡打に打ち取り6回は2死からボスラーに中安打、石川昂に四球を出すもカリステを一飛に封じる。

7回、4番手・藤平（楽天）は先頭・味谷に左安打も辻本を遊ゴロ、福永とブライトを連続空振り三振に斬った。8回、サポートメンバー左腕・東松（オリックス）が走者を出すも無失点に抑える。

9回の攻撃で1死から小園が左中間に二塁打もサポートメンバー・中山（巨人）は空振り三振、若月の打席で三塁を狙った小園は憤死。9回も東松が続投し無失点で締めた。



【侍ジャパン強化試合日程】

2月27日（金）19時

〇5ー3vs中日@バンテリンドーム ナゴヤ

2月28日（土）19時

〇7−3vs中日@バンテリンドーム ナゴヤ

3月2日（月）19時

vsオリックス@京セラドーム大阪

3月3日（火）19時

vs阪神@京セラドーム大阪

