¸µNEWS ÁðÌîÇîµªàÌ¤À®Ç¯°û¼òµ¿ÏÇáÁûÆ°¤ò²ó¸Ü¡Ö°û¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥¢¥¦¥È¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁðÌîÇîµª¤¬¡¢£²£¸Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿£ã£è¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿°û¼òµ¿ÏÇÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁðÌî¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤ËÌ¤À®Ç¯¤Ç¤Î°û¼òµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤¬¡ÖÈà½÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´Á³¡¢Èà½÷¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È¤¤¤¨¤ÐÍ§Ã£¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÎ®½Ð¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¡Ë¤ª¼ò¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¥«¥á¥é¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤ª¼ò¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò»£¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½µ´©»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë°û¼ò¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤µ¤ì¡Ö¡Ê¤ª¼ò¤¬¡Ë¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥ï¥±¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡£Â¿Ê¬¡¢°û¤ó¤À¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò°û¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥¢¥¦¥È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ½÷À¤ÎÁÇÀ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¸òÍ§¡ËÎò¤¬Àõ¤¯¤Æ¡¢¤É¤Ã¤«¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¤â¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤¬¥ê¡¼¥¯¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¿¿Áê¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£