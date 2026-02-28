森下のHRは新設されたホームランウイングへ

野球日本代表「侍ジャパン」は28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日に7-3で勝利した。ヒーローインタビューには初回に先制ソロを放った牧秀悟内野手（DeNA）が選ばれたが、後輩にまさかの注文で笑わせた。

チームは初回、2死から牧の左翼スタンドへのソロで先制。2回には森下翔太外野手（阪神）にもソロが飛び出した。その後、一度は逆転を許したが、5回に一挙5得点で2連勝した。

2人は共に中大出身で牧が2学年上。この日、牧が放った本塁打は左翼席中段に対し、森下の打球は新設されたホームランウイングに飛び込んだ。牧は「テラス使っていたので。自分はしっかりホームラン打てたかなって思いました」とイジリ。真顔でいじっていた。

今オフに新設されたホームランウイング。森下がそこに飛び込んだ“1号”となった。その後、「本当に森下も頼れるバッターだと思うので2人でいい流れを作れればいいなと思います」と共闘を誓った。（Full-Count編集部）