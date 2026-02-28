藤木直人のオフィシャルスタッフ公式Xがバンテリンドームでの観戦を報告

野球日本代表「侍ジャパン」は27日、バンテリンドームで中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を戦った。練習では大谷翔平投手（ドジャース）の豪快なフリー打撃などで球場が熱狂に包まれる中、スタンドには“大物俳優”が駆けつけていた。藤木直人氏のオフィシャルスタッフ公式X（旧ツイッター）が28日に観戦を報告し、ファンから「えっ！ 」「マジかよ」と驚きの声が上がっている。

同アカウントは「昨日2/27に行われた【侍ジャパン vs 中日ドラゴンズ】スポビ 取材も兼ねて観戦」と綴り、パーソナリティーを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」の取材も兼ねて訪れていたことを明かした。

さらに「3年連続カープのキャンプ取材をさせてもらったので……ユニホームは小園選手で」と続け、自身がキャンプ取材に訪れた縁もあって、広島の小園海斗内野手のユニホームを着用して熱い声援を送ったことを報告している。

本大会を直前に控え、日本中から熱視線が注がれている侍ジャパン。大谷らの合流によってかつてないほどの盛り上がりを見せる代表戦とあって、熱心な野球ファンとして知られる著名人も続々と現地へ足を運んでいるようだ。

同じ空間で試合を楽しんでいたことを知ったSNS上のファンも騒然とした様子だった。「直人くん名古屋来てたんだね」「試合見に来てるんだね羨ましいです」といった声に加え、「えっ！ 私もいたー！ 見たかった〜！ 」「マジかよ」と、まさかのニアミスに驚きを隠せないコメントが相次いで寄せられていた。（Full-Count編集部）