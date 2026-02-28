

Ado「ビバリウム」MVサムネイル

23歳の歌い手Adoの自らの半生を描いた新曲「ビバリウム」で、自身初となる“実写MV”が28日公開となった。

【動画】Adoが自身初の実写MVに挑戦、公開された「ビバリウム」MV

今作のミュージックビデオは映像ディレクターの林 響太朗が監督を務め、ACROBAT FILMの大野瑞樹がプロデューサーを担当。Ado初めての”実写MV”に挑戦した。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈な記憶と不屈の精神、そして未来への希望を織り交ぜて、楽曲内の言葉や残響が表現された約300カットで紡がれた迫力のある映像に仕上がっている。

新曲「ビバリウム」は、2月26日に発売した自伝的ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』を元に作られた楽曲。Adoのライブでバンドマスターを務める高慶“CO-K”卓史が編曲を担当。自己否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoの心の叫びをボカロックに昇華させ、歌った一曲となっている。

自伝的小説『ビバリウム

Adoと私』

は、Ado自らが語った半生をもとに、『M 愛すべき人がいて』や『それってキセキGReeeeNの物語』などのベストセラー作家・小松成美が３年に及ぶ取材を重ね書き下ろした小説。これまであまり語られてこなかった幼少期から、不登校となった学生時代、救いとなった「歌い手」への挑戦、所属事務所のクラウドナイン代表取締役社長・千木良卓也氏との出会い、そして「Ado」誕生からワールドツアーへの躍進までが余すことなく描かれている。

Adoコメント

初めての実写で、しかも私自身が出演している今回のMVは、ものすごく見応えがあるのではないかと思います……所々で結構攻めたシーンが多いので、リスナーの皆さんは少し困惑してしまうかもしれませんね……(笑)個人的には水の中のシーンも私が演じているので、そこは本当にしっかり見ていただきたいです（とても濡れたので）

それから走っているシーンなんかは自分としてはちょっと必死なのが面白くて…でも実際ヒールで走るのは大変でした……(笑)

ですが、楽曲｢ビバリウム｣と小説『ビバリウム Adoと私』にとって、本当に本当に大切な作品になったと思います。どんな形であっても私であることには変わりません。是非たくさんご視聴ください！

林 響太朗 監督コメント

大野瑞樹 プロデューサーコメント

「覚悟」を、この楽曲から感じました。そして今、実写で撮影をするという姿勢にも繋がっていることに腑に落ちて、共に挑戦しました。生み育てた音楽を歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、未来への希望を織り交ぜて楽曲にある言葉や残響から迫力を持って表現したい。そう思って一枚一枚紡いでいきました。是非。「Adoは、私なんです。」彼女から受け取ったその覚悟の言葉を大切に、あらゆる心の叫びや感情を、映像という箱に一緒に閉じ込めました。もがき苦しみながらも決して挑戦を辞めることのない彼女の現時点(イマ)を、是非。