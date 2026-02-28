◇ラグビーリーグワン第10節 埼玉66―19三重（2026年2月28日 熊谷ラグビー場）

前節で静岡に勝って今季3勝目を挙げ、勢いに乗る三重だったが、埼玉に圧倒されて完敗。キアラン・クローリー・ヘッドコーチ（HC）は「埼玉がリーグワンのトップ4に常にいる理由を見せられた。すべてでドミネート（支配）された」と脱帽した。

それでも、ディビジョン1に昇格した昨季は1勝しかできなかったが、今季は前半の9試合を終えて3勝。6位までのプレーオフ進出を狙える位置にいる。

クローリーHCは「ゲームマネジメントやモールは力がついた。ディフェンスやアタックもアップダウンはあるが、成長している」と話す。「リーグワンはレベルが上がっている」と言う中で、健闘が光っている。

スクラムの安定感も躍進の要因の1つだ。今季は開幕から出場を続けるPR平野叶翔（26）は「セットプレーをしっかりやってきた。（リーグワン入り後の）2年間、積み上げてきたものだと思う」と話す。この日は後半開始からの出場で、チームに勢いを与える役割を担った。

2月初旬、今季の日本代表候補に選ばれた。初めての候補入りに「うれしいです。見てもらっている。ポジティブに考えたい」と喜ぶ。評価されたのはスクラムの安定感。「大学時代から5、6キロ体重が増えた。いろんな相手、状況でも一貫性を持って安定させること」を意識していると言う。

一方で「今のパフォーマンスでは、代表にふさわしくない。より高いスタンダードが必要」とフィジカル面の課題も自覚している。この日は、長く日本代表で「1番」を務め、今季の日本代表候補にも復帰した埼玉PR稲垣啓太（35）ともマッチアップ。「体が大きいし、落ち着いている」と、同ポジションの大先輩の存在感も実感した。

それでも「自分は自分にフォーカスしたい」と話す。京産大時代は走力にも定評があったが、今はスクラムと運動量を意識している。出場した後半はスクラムも互角で「悪くなかった」と振り返った。

6月の日本代表シリーズでの代表入りに向けて「スクラム、ボールキャリー、タックル、ワークレート（仕事量）のすべてが必要とされる。リーグワンでチャレンジしたい」と話した。1メートル80、109キロと決してサイズに恵まれてはいないが「大きくなくてもできること」を突き詰めていくつもりだ。

三重県桑名市出身。京産大では主将を務め、大学選手権で同校初の準決勝に進出する実績を残した。それでも、当時はディビジョン2だった三重を選んだ。「（ホームの）鈴鹿は特別なところ」と地元への愛着は、人一倍強い。

チームは来季、ホームを栃木県宇都宮市に移すことが決まっている。「やることは変わらない。でも、寂しい気持ちはある」。残り少ないホーム三重での試合。「1つでも多く、鈴鹿の人たちに勝つ姿を見せたい」。日本代表候補入りとともに、平野にとっての今季は特別な意味を持っている。