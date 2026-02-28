3月1日（日）の天気

全国的に晴れて、行楽日和となるでしょう。九州〜関東では15℃超えの暖かさのところが多くなりそうです。

●西日本、沖縄

那覇は雲が広がりやすく、午後はにわか雨の可能性があります。九州〜近畿は晴れるでしょう。最低気温は2月28日（土）より大幅に下がるところもあり、各地で一桁に。日中は15℃を超えるところが多く、鹿児島は21℃、熊本は20℃の予想です。

●東日本

各地で晴れ間がありますが、神奈川西部は午後、にわか雨の可能性があります。東海や関東では20℃くらいまで上がるところがありますが、新潟は8℃と一桁の寒さが戻りそうです。

●北日本

北海道はにわか雪のところがありますが、日差しの届くところが多いでしょう。気温は2月28日（土）より下がり、朝は北海道や青森では0℃を下回るでしょう。日中は東北南部で10℃〜11℃、青森4℃、札幌は2℃止まりとなりそうです。

週間予報

●大阪〜那覇

短い周期で雨が降るでしょう。3月2日（月）の午後は西から雨の範囲が広がり、3日（火）にかけて雨に。6日（金）〜7日（土）も西から天気が崩れそうです。気温はこの時期としては高い日が多く、鹿児島は20℃前後が続きそうです。

●新潟〜名古屋

3日（火）〜4日（水）は南岸低気圧が通過し、雨のところが多いでしょう。内陸では雪のところもありそうです。3日（火）は東京や宇都宮で最高気温9℃と関東では真冬の寒さが戻りそうです。低気圧の進路や寒気の強さによっては、平野部でも雪が降る可能性があります。

●旭川〜福島3日（火）は東北南部で雨や雪に、4日（水）は北部にも範囲が広がるでしょう。7日（土）も広く雪や雨となりそうです。気温は平年よりも高い日が多く、札幌は3日（火）以降は4℃〜5℃が続きそうです。