韓国俳優のイ・ビョンホンさん（55）が27日、主演映画『しあわせな選択』のジャパンプレミアイベントに登場。映画のプロモーションとしては2017年以来、約9年ぶりに来日しました。

■日本のファンを前に「とても会いたかったです」

壇上に登場したイ・ビョンホンさんは「本当にお久しぶりです、みなさん。私の映画が公開される度に、日本でいつも一緒にファンのみなさんと映画を見ていたんですけど、このように映画のプロモーションで来るのは、考えてみると9年ぶりのようです。このような光景を見て、本当に感慨深いものがあります」と喜びを語りました。

また、会場に集まった日本のファンに向けて「とても会いたかったです。この映画を通して、韓国の観客のみなさん、またイギリス、カナダ、アメリカで観客のみなさんに会ったんですけど、ついに日本の観客のみなさんにこの映画を見せられるようになり、とても気になります、みなさんがどのようなことを感じるのか。私たちが意図していたもの、見せようと思っていたもの、そういったすべての感情をみなさんが受け入れて、持っていっていただけたらいいなと思います」と語りました。

■ゲスト・河合優実の映画に対する姿勢を絶賛

イベントの後半には、河合優実さん（25）がゲストとして登場。パク･チャヌク監督とイ･ビョンホンさんに花束を贈呈する場面も。

河合さんは「お二人、日本での公開おめでとうございます。今日はパク・チャヌク監督の新作、イ・ビョンホンさんの新作を待ち望んでる映画ファンは日本にたくさんいらっしゃいますので、私がイチ映画ファンとしてお礼を伝えにお邪魔します。よろしくお願いいたします」と祝福しました。

イ・ビョンホンさんは、「私は河合優実さんの作品を拝見させていただいて、新しい方だけど 年齢に比べてすごく力があると思っていたんです。そんな方が今日私たちの映画をお祝いするために来てくださった。私たちはその知らせを先に聞いていたんですけど、会いたいと思っていた俳優なので、このような形で会うことができとても光栄ですし、とてもうれしく思います」と喜びを語りました。

そして、河合さんの演技について「映画を見るときに、俳優がどのように演技をしているのかを見ると、“映画に対する姿勢がとても真摯（しんし）だ”と感じる日本の若い俳優が何人かいらっしゃいます。（河合さんは）その中のお一人なんです。私にとっては」と大絶賛。

その言葉を聞いた河合さんは「ちょっと信じられないです。ありがとうございます」と感激した様子を見せました。