お笑いタレント・劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。両親の職業を明かした。

番組ではひとりの「芸能履歴書」と題し「両親ともに航空会社勤務。父は元国際線パイロット、母は元客室乗務員」と紹介された。共演者は驚き、MCの明石家さんまは「凄いな、我々の憧れのカップルやな」と感想を語った。

また、父親の仕事の関係で小学校2年から5年まで米国のアラスカ州アンカレッジに在住。当時はソ連が領空の飛行を制限していたため、日本から欧州に行く際きにはアンカレッジを経由していた。そのため、パイロットが「アンカレッジに滞在してバトンタッチをするんですよ。それに家族全員で付いて行ったので…3年間」と説明した。

また、英語については「当時は現地の学校に通っていた。日本語もままならないんで、逆に英語なんてすぐ覚えちゃって。スポンジのように英語を吸収して。だから普通にしゃべっていました、友達と。冗談も言えるし、ケンカもするしくらい」と明かした。だが、今は「全然しゃべれないんです。もったいないんですよ」と残念がった。

以前ひとりはアラスカで近所に、同じく父親が航空会社勤務のフィギュアスケートのトリノ五輪日本代表・村主章枝さんが住んでいたと明かしている。