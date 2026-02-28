¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë2¥²¡¼¥à¼è¤êÊÖ¤¹¤â¾¡Íø¤Ê¤é¤º
¡þÂîµå WTT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(2·î19Æü¡Á3·î1Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯10°Ì)¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê(Æ±1°Ì)¤ËÇÔÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤ÏÂ¹Áª¼êÁê¼ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñºÝÂç²ñ²áµî17ÀïÁ´ÇÔ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1&Âè2¥²¡¼¥à¤ÈÂ¹Áª¼ê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Âè3¥²¡¼¥à¡¢½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤ËÁáÅÄÁª¼ê¤¬Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç°ú¤Î¥¤·¤Æ¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¯Âè4¥²¡¼¥à¤âÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤â¤È¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È¤ò2-2¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè5¥²¡¼¥à¤«¤éÂ¹Áª¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤¿ÁáÅÄÁª¼ê¡£Âçº¹¤ÇÂè5¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè6¥²¡¼¥à¤âÀè¹Ô¤·¤¿Áê¼ê¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2-4(6-11¡¢8-11¡¢11-9¡¢11-5¡¢2-11¡¢8-11)¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ï²Ì¤¿¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÍ¥¾¡¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶âÀ±¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£