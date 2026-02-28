きほ、Stray Kidsフィリックスとの中国サイン会エピソード「月に1回くらい会いに行っている」人気キャバ嬢たちの“推し”調査【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/02/28】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、せいか、かりん、奈々子、麻央にインタビューを実施し、推し活について調査した。
【写真】StrayKidsフィリックスから認知されている美女
（modelpress編集部）
【写真】StrayKidsフィリックスから認知されている美女
◆きほ
＜推し：フィリックス（Stray Kids）＞
最近忙しくて前ほど推し活ができていないのですが、1番最近だと中国のサイン会に行きました。一緒に写真が撮れて「中国まで来てくれてありがとう」と言ってくれて嬉しかったです。3年推していて、月に1回くらい会いに行っているので何となくは覚えてくれているんじゃないかな。
◆せいか
＜推し：田向星華（せいせい）＞
本当に可愛くて2年前からずっと推しています。だから名前もせいかにしました（笑）。1回も会いに行ったことはないのですが、TikTokなどをいつも観ていますし、メイクも真似していて。「いつも応援しています。大好きです」とコメントを送ったら、「ずっと応援してくれるように私も頑張るね」と返信してくれたことがあって、すごく嬉しかったです。
◆かりん
＜推し：おーちゃんねる＞
昆虫観察の動画が好きで、何百本と投稿されているYouTubeは全部観ています。面白いのはリピートしているんです。
◆奈々子
＜推し：「DECORTE」（※後ろの「E」はアキュートアクセント付き／デコルテ）＞
美白の化粧水、乳液、美容液がすごく使いやすくて好きで、セットで揃えています。
