◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンＤ）

中日は、侍ジャパンに２連敗を喫した。

先発・大野は、３回２安打２失点で降板。今季からバンテリンドームに新設されたホームランウイングへの“テラス１号”となる森下の左越えソロなど、２被弾で２点を失った。

打線は、０―１の初回に細川の右犠飛ですぐさま同点に追いつくと、１―２の３回には３年目・辻本の“プロ１号”となる左翼テラス席へのソロアーチで再び、試合を振り出しに戻した。４回には、４番・細川の左越えソロで勝ち越しに成功した。

しかし、４回から２番手で登板した三浦が粘れなかった。３―２の５回１死一、二塁。坂本の右前打で同点とされると、続く小園の中前適時打で勝ち越しを許した。勢いづいた侍打線を止められず、押し出し四球などで一挙５失点と、突き放された。

反撃したい打線だったが、５回以降は毎回走者を出しながらも無得点と、拙攻が続いた。９回は先頭の石川昂が四球を選ぶも、続くカリステが右飛、味谷が二ゴロと凡退。ドラフト５位・新保（東北福祉大）が四球で得点圏に進めたが、最後は福永が二飛に倒れた。

２３年３月３日にバンテリンドームで行われた侍ジャパンとの壮行試合では、７―２と快勝したが、今年は白星を飾れなかった。