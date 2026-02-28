２８日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）で司会の安住紳一郎アナウンサーが番組を欠席した。体調不良が理由だという。代役は同局の日比麻音子アナウンサーが務めた。

番組の冒頭でともに司会を務める三谷幸喜氏が「ご覧の通り今日、安住さんお休みでございます。体調不良ということで。まあ働きすぎだよね」と報告した。

三谷氏は黒のサングラスで目元を隠して登場。「そういう私は２週間前にちょっと、頭ぶつけまして。まだちょっと腫れがおさまらないので、きょうもちょっとサングラスで失礼させていただきます」とコメントした。

１４日の放送では、三谷氏が欠席。安住アナが自身の隣が“空席”になっている状態で「さて、ご覧のように三谷さんなんですが、本日欠席です」と報告。その後、散歩中に木にぶつかったと三谷氏から送られたメールを読みあげて状態を説明しており、くしくも２週間前と真逆の形となった。三谷氏は２１日の放送で復帰。２８日と同じく黒いサングラスで目元を隠して出演していた。