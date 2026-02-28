◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。セットアッパーや抑え候補者に出場辞退やアクシデントが続く中、先発の日本ハム・伊藤大海が3回を投げた以降は小刻みな継投で逃げ切った。

4回に2番手で登板した西武・隅田、5回から3番手で2イニングを投げた日本ハム・北山は、いずれも昨季は全試合先発。7回は中継ぎが本職の楽天・藤平が投げ、8、9回はサポートメンバーのオリックス・東松が任された。

宮崎事前合宿前に西武・平良、阪神・石井がケガで辞退。パドレスの松井も左足を痛めて辞退が決まった。救援専門の投手にアクシデントが続いた中で、前夜の第1戦では9回に登板した大勢が2死を取った後に右ふくらはぎをつり、緊急降板していた。

幸い大勢は大事に至らず、この日の試合前練習にも参加。他に自チームで救援を専門としている投手は藤平、ソフトバンク・松本裕だけで、今後も守護神を含めた試合終盤の投手起用には注目が集まる。