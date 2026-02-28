◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンは28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。7−3で逆転勝ちし、2連勝とした。初回に牧秀悟内野手（27＝DeNA）のソロ本塁打で先制。2回にも森下翔太外野手（25＝阪神）の一発が飛び出した。2−3の5回に小園海斗内野手（25＝広島）の中前適時打など一挙5点を挙げた。

初回、牧の左翼席へのソロ本塁打で先制。1−1の2回にも森下が新設されたホームランウイングに一発を突き刺した。

2−3で迎えた5回1死一、二塁から坂本（阪神）、小園の連打で勝ち越しに成功。続く周東（ソフトバンク）も左前打で続いて満塁とすると、牧は押し出しの四球を選んだ。なおも1死満塁、サポートメンバーの山本大（ロッテ）の左前適時打でさらに2点を加え、この回打者一巡の猛攻で一挙5点を奪った。

先発した伊藤（日本ハム）はソロ被弾など3回2失点。2番手の隅田（西武）も一発を浴びて、中日に一時リードを許した。しかし、5回からは北山（日本ハム）、藤平（楽天）、サポートメンバーの東松（オリックス）とつなぎ、スコアボードに0を並べた。