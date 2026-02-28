¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè9ÏÃ¤Ë½Ð±é¡ª°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤ÎÀèÇÚ¡¦º°Ìî(µÜß·¥¨¥Þ)¤È¤Î·ëº§¤ò¹µ¤¨¤ëÏÂ²Û»Ò¿¦¿ÍÌò
¼¡²ó3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè9ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
Âè9ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¡¦¿¹ÅÄ´ÅÏ©¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª¿¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¡¦ÅÄ½ê¿·Ê¿¡£
°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤ÎÀèÇÚ¡¦º°Ìî¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¤È¸òºÝÃæ¤ÎÅÄ½ê¤ÏÍ¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Çº°Ìî¤ò¥ä¥¥â¥¤µ¤»¤ë¡£º°Ìî¤ÈÅÄ½ê¤¬·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÍÕ¤Î¥³¥é¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÅÄ½ê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÍÕ¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊÔ½¸Éô¤òË¬¤ì¤ë¡£Æó¿Í¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë°ìÍÕ¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤â¡Ä¡©º°Ìî¤ò°ìÅÓ¤Ë°¦¤¹¤ëÅÄ½ê¤ò¿¹ÅÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¡ª
Âè9ÏÃ¤Ï¡¢°ìÍÕ¤È»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ë·èÄêÅª¤ÊµµÎö¤¬!? »Ê¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤Î°ìÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æý¥¬¥ó¤Î¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥â¥Ç¥ëÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¡¢·ëº§¤ò·è¤á¤¿º°Ìî¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤¬¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¡¢°ìÍÕ¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Î»Ê¤Ë¡¢°ìÍÕ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤Ä¤¤¤Ë°ìÍÕ¤¬³ÐÀÃ!? ËÜµ¤¤ÇÎø°¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥³¥¢¥é¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤Ë³Ø¤Ù¡ª
Âè9ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¿¹ÅÄ´ÅÏ© ¥³¥á¥ó¥È
Ææ¤Îº§Ìó¼ÔÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤¿Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡¢µÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ëº°Ìî¤Ø°¦¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬°¦¤òÅÁ¤¨¤ì¤ÐÅÁ¤¨¤ë¤Û¤É¡¢µÜß·¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬°ú¤¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¡©¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¡¢¿Í´Ö¤À¤â¤Î¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø