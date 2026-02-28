お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が、28日放送のフジテレビ系「くりぃむの超体験GP」（後2・30）に出演し、少年時代の遊び場にまつわるエピソードを語った。

群馬県出身で、「村だったので、遊び場が山だったり川だったり」という関。「滝があったんですね。家の近くに。“さつうぜんの滝”っていう。“お母さん、さつうぜんの滝に行って遊んでくるね”って、よう遊んでて」と説明した。

最近、久しぶりに帰省し、滝について家族に聞いたという。「“あの滝、まだあるの？”みたいな。“あるよ。行ってきたら？”みたいな感じで。行ってみたら、整地されてて、看板が出てたんですよ」。その看板には、驚くべき文字が記されていた。

スタジオで披露された写真には、「殺人の滝」の文字が。おくりがなで「さつうぜん」と表示されており、一同「えっ！？」と声をそろえて驚いた。関も「これ、知らなくて。凄く怖い名前の滝で遊んでたんだなって」と打ち明けた。

しかも、滝の名前の由来を記す看板も。「この滝は昔、人が殺されたという言い伝えからこの名がつけられている」と説明されていた。関は「何のひねりもなく、びっくりしました。大人になって」と驚いていた。